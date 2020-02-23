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Soylu: "(İran'daki deprem) Bakan yardımcılarımız bölgeye hareket ettiler"
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Toplantının sona ermesi ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:13 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
Toplantının sona ermesi ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. (3)
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