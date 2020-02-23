Soylu: "(İran'daki deprem) Bakan yardımcılarımız bölgeye hareket ettiler" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soylu: '(İran'daki deprem) Bakan yardımcılarımız bölgeye hareket ettiler' - Son Dakika

Soylu: "(İran'daki deprem) Bakan yardımcılarımız bölgeye hareket ettiler"

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Toplantının sona ermesi ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

Toplantının sona ermesi ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. (3)

Soylu: (İran'daki deprem) Bakan yardımcılarımız bölgeye hareket ettiler

Süleyman Soylu, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:13 Kaynak: AA
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Son Dakika

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