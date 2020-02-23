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Soylu: "(İran'daki yeni deprem) Yaptığımız tespitlerde herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu...
11 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Soylu: "(İran'daki yeni deprem) Yaptığımız tespitlerde herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu değil".
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:23 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Soylu: "( İran'daki yeni deprem) Yaptığımız tespitlerde herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu değil".
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