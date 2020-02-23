Soylu: "(İran'daki yeni deprem) Yaptığımız tespitlerde herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soylu: '(İran'daki yeni deprem) Yaptığımız tespitlerde herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu... - Son Dakika

Soylu: "(İran'daki yeni deprem) Yaptığımız tespitlerde herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu...

11 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Soylu: "(İran'daki yeni deprem) Yaptığımız tespitlerde herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu değil".

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Soylu: "( İran'daki yeni deprem) Yaptığımız tespitlerde herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu değil".

Soylu: (İran'daki yeni deprem) Yaptığımız tespitlerde herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu...

Süleyman Soylu, Deprem, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:23 Kaynak: AA
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