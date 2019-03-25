Son Dakika Haberleri: Soylu: "(İran'la Ortak Terör Operasyonu) 18-23 Mart'ta Iğdır, Hakkari, Van ve Ağrı Sınırlarında İlk...

Soylu: "(İran'la Ortak Terör Operasyonu) 18-23 Mart'ta Iğdır, Hakkari, Van ve Ağrı Sınırlarında İlk...

18 dakika önce

Soylu: "(İran'la ortak terör operasyonu) 18-23 Mart'ta Iğdır, Hakkari, Van ve Ağrı sınırlarında ilk kez karşılıklı, ortak operasyonu yaptık, bitirdik"

Soylu:
Soylu: "( İran'la ortak terör operasyonu) 18- 23 Mart'ta Iğdır, Hakkari, Van ve Ağrı sınırlarında ilk kez karşılıklı, ortak operasyonu yaptık, bitirdik"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:25 Kaynak: AA

Hakkari, Iğdır, İran, 23 Mart, Güncel
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