Soylu: "(İran'la Ortak Terör Operasyonu) 18-23 Mart'ta Iğdır, Hakkari, Van ve Ağrı Sınırlarında İlk...
18 dakika önce
Soylu: "(İran'la ortak terör operasyonu) 18-23 Mart'ta Iğdır, Hakkari, Van ve Ağrı sınırlarında ilk kez karşılıklı, ortak operasyonu yaptık, bitirdik"
Soylu: "( İran
'la ortak terör operasyonu) 18- 23 Mart
'ta Iğdır
, Hakkari
, Van
ve Ağrı
sınırlarında ilk kez karşılıklı, ortak operasyonu yaptık, bitirdik"
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:25 Kaynak: AA
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