Soylu: "İşiniz gücünüz iftira, yalan" - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "PKK artık Türkiye'nin hafızasından silinmek üzeredir. Elebaşlarının bile ümitlerinin tükendiğini, Batı'ya yaptıkları sitem dolu çağrılarda görüyoruz." dedi.

Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, Türkiye'nin kendisine karşı kurulan tuzakları gördüğünü ifade etti.

Terörle mücadelede politika değişikliğine gidildiğini belirten Süleyman Soylu, terörizmin tüm unsurlarıyla mücadele edildiğini vurguladı.

Kaynaklarını terör örgütüne aktaran, fiziki ve lojistik destek sağlayan, eleman temin eden, şehirlerde örgüt lehine bir baskı unsuru olan belediyelere görevlendirmeler yapıldığını hatırlatan Soylu, görevden alınan belediye başkanlarının ilk derece mahkemelerinden aldıkları cezaların 694 yıl 988 ay 338 gün olduğunu söyledi.

Soylu, görevlendirme yapılan belediyelerin hizmet üretir hale getirildiğini belirtti.

Sınır ötesi operasyonlar yapılmadan önce PKK/PYD ve DEAŞ tarafından sınırın karşı tarafından illeri taciz eden 549 saldırı yapıldığını anlatan Soylu, havan, roket, silahlı maket uçak ve benzer yöntemlerle 1125 saldırı gerçekleştirildiğini, 36 kişinin şehit olduğunu kaydetti.

Yaralanan güvenlik görevlisi ve vatandaş sayısının 294 olduğunu ifade eden Soylu, "Kimse kusura bakmasın, Gazi Meclis'in çatısının altında tezkereye hayır oyu vermenin anlamı, orada terör örgütünün tekrar yuvalanmasına izin vermektir." diye konuştu.

Terörle mücadelede seri operasyonların yapıldığını anlatan Soylu, Eren Kış operasyonlarına değindi.

Bakan Soylu, "Eren Kış operasyonlarının 6 tanesi devam ediyor, bugün 7'ncisine Bitlis Sarpkayalar'da 680 kahramanımızla başladık. Sadece Eren'de 167 terörist ve 1057 mağara etkisiz hale getirildi." bilgisini paylaştı.

"Türkiye, terörle meşgul bir ülke olmaktan çıktı"

Yurt içinde ve sınır ötesinde Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet, jandarma istihbaratları ve MİT arasındaki uyumun terörle mücadelede elde edilen başarıyı getirdiğinin altını çizen Soylu, sınır ötesi operasyonlarla Kandil'den Akdeniz'e uzanacak terör koridorunun engellendiğini, DEAŞ'ın ilerlemesinin ve etkinliğinin durdurulduğunu söyledi.

Doğu ve Güneydoğu'da yapılan yatırımları anlatan Soylu, "Her şeyden önce Türkiye, terörle meşgul bir ülke olmaktan çıktı. PKK artık Türkiye'nin hafızasından silinmek üzeredir. Elebaşlarının bile ümitlerinin tükendiğini, Batı'ya yaptıkları sitem dolu çağrılarda görüyoruz." dedi.

FETÖ'yle mücadele

FETÖ ile mücadeleye de değinen Soylu, bu mücadelenin "son FETÖ mensubuna ulaşma" hedefiyle sürdüğünü dile getirdi. Süleyman Soylu, bu kapsamda bugüne kadar 319 bin kişinin gözaltına alındığını, 99 bin kişinin tutuklandığını kaydetti.

FETÖ nedeniyle İçişleri Bakanlığından 45 bin kişinin ihraç edildiğini, 12 bin 847 kişinin de görevden uzaklaştırıldığını, 13 bin 509 kişinin görevlerine iade edildiğini belirten Soylu, "Mahrem yapılanma, büfe ankesör, örgüt evi, sınav soruşturmaları ve kurum yapılanmalarına yönelik olarak 77 bin operasyon yapılmış, ByLock'ta 99 bin tekil kullanıcı tespit edilmiştir. Büfe ankesörde etkin pişmanlıktan faydalanan kişi sayısı 8 bin 617, oranı ise yüzde 37'dir." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, DEAŞ'a yönelik 2016'da 783 operasyon yapıldığını, bu yılki operasyonun ise 1173 olduğunu ifade ederek, 2021'de 2 bin 438 kişinin gözaltına alındığını, 487 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Süleyman Soylu, son üç yılda 9 önemli terör eylemi engellenen DEAŞ'ın 31 Aralık 2016'dan bu yana eylem gerçekleştiremediğine dikkati çekti.

Aşırı sol terör örgütlerine yönelik 2021'deki 249 operasyonda 615 kişinin gözaltına alındığını belirten Soylu, operasyonlarla bu örgütlerin de kadro kaybı yaşadığını, kırsaldan tamamen silindiğini kaydetti.

"İşiniz gücünüz iftira, yalan"

Soylu, uyuşturucu ile mücadeleye ilişkin açıklamaları sırasında, HDP sıralarından laf atılması üzerine, "Ben şimdi kimin uyuşturucu kullandığını söylerim." dedi. Bunun üzerine tartışma çıktı.

Bu sırada HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, "Sayın Bakan, 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıkla." sözlerine ise Soylu "Ben 10 bin doları söylerim ama siz başka bir şey söylemek zorundasınız. Gazi Meclisin mehabetine bir saygınız varsa Kılıçdaroğlu'nun bundan iki yıl önce söylediği, Meclis'te ByLock kullanan milletvekillerini tek tek açıklamayan... İşiniz gücünüz iftira, yalan." karşılığını verdi.

Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, araya girerek milletvekillerini sakin olmaları konusunda uyardı.

Salon çok kalabalık olduğu için her şeyi göremediğini söyleyen Yılmaz, "Sayın Bakan'ımız, 'Bana laf atıldı.' diyor. İkili diyaloglara girmeyelim. Böyle bir usulümüz yok. Lütfen sakin olalım, zaten sayı fazla, sıkıntılı bir ortam var. Laf atanlara rica ediyorum, laf atmayın. Gün boyunca herkese söz vereceğim." şeklinde konuştu.

Tartışmanın ardından sunumuna devam eden Soylu, "Sayın Başkan, metnimden çıkmak istemiyorum. Bir değil, birçok kez laf atıldı. Bana laf atılmazsa konuşmamı bitireceğim." dedi.

İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (3)

"15 Temmuz'dan bugüne kadar, özellikle takip ettiğimiz ve birilerini çok rahatsız ettiği, itibarsızlaştırılmaya çalışılmasından anlaşılan, Bataklık Operasyonu, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu suç geliri operasyonudur"

"(Uyuşturucuyla mücadele) Kolluğun yaptığı başarılı operasyonları görmezden gelen, yargının süreçlerini yokmuş gibi farz eden, kamuoyuna sadece yanlış ve yalan bilgi aktaran anlayış, elbette ki bizi bu mücadeledeki kararlılığımızdan vazgeçiremeyecektir"

"Ege'de hem kaçak göçü engelliyoruz hem de Yunanistan'ın geri ittiği insanları ölümden kurtarıyoruz"

"Önemli bir yeniliğin de haberini vermek isterim: Kimlik kartına e-İmza'nın yüklemesine bir ay içinde başlıyoruz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "15 Temmuz'dan bugüne kadar, özellikle takip ettiğimiz ve birilerini çok rahatsız ettiği, itibarsızlaştırılmaya çalışılmasından anlaşılan, Bataklık Operasyonu, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu suç geliri operasyonudur." dedi.

Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, uyuşturucuyla mücadelenin uluslararası raporlarda teyit edilen bir başarıyla sürdürüldüğünü belirtti.

Türkiye'nin, tarihinin en büyük uyuşturucu mücadelesini yürüttüğüne işaret eden Soylu, uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin FETÖ'nün aylar önce servis ettiği yalan ve iftiraları TBMM çatısı altına getirmenin, Türkiye'ye her fırsatta kara çalmaya çalışanlara omuz vermek olduğunu söyledi.

Bakan Soylu, "Kolluğun yaptığı başarılı operasyonları görmezden gelen, yargının süreçlerini yokmuş gibi farz eden, kamuoyuna sadece yanlış ve yalan bilgi aktaran bu anlayış, elbette ki bizi bu mücadeledeki kararlılığımızdan vazgeçiremeyecektir." diye konuştu.

Uyuşturucuyla mücadelede gerçekleştirilen operasyonları ve yapılan çalışmaları anlatan Soylu, çok sayıda uyuşturucu maddenin Türkiye'ye giriş yapmadan ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Soylu, "15 Temmuz'dan bugüne kadar, özellikle takip ettiğimiz ve birilerini çok rahatsız ettiği, itibarsızlaştırılmaya çalışılmasından anlaşılan, Bataklık Operasyonu, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu suç geliri operasyonudur ve bu operasyon kapsamında şu ana kadar 73 sanık hakkında iddianame düzenlenmiş, 2 milyar liralık mal varlığına el konulmuştur." ifadesini kullandı.

"Kadına yönelik şiddette 'bir' sayısına bile tahammülümüz yok"

Kadına yönelik şiddetle mücadeleye de değinen Soylu, "Kadına yönelik şiddette 'bir' sayısına bile tahammülümüz yoktur." görüşünü paylaştı.

Soylu, kadına yönelik şiddeti oluşmadan önlemeyi amaçladıklarını vurgulayarak, bu konuda attıkları yeni adımları aktardı.

Kadın Acil Destek Uygulaması'nın, Akdeniz Parlamenterler Asamblesi tarafından ödüle layık görüldüğünü anımsatan Soylu, bu uygulamayı 2 milyon 758 bin 120 kadının telefonuna yüklediğini dile getirdi.

Soylu, yeni bir elektronik kelepçe izleme merkezi kurulduğunu, bugüne kadar 764 kişiye elektronik kelepçe takıldığını anlattı.

Türkiye'nin trafik konusunda da önemli çalışmaları hayata geçirdiğini belirten Soylu, Birleşmiş Milletler'in 2011-2020'de trafik kazaları sebebiyle can kayıplarını yüzde 50 azaltma hedefini tutturabilen iki ülkeden birinin Türkiye olduğuna dikkati çekti.

Düzensiz göçle mücadele

Göç konusunda yapılanlara da değinen Bakan Soylu, Türkiye'nin, tüm dünyada dengeleri değiştiren göç meselesinin ve göçün sorumlusu olmadığını vurguladı.

Düzensiz göçle mücadelede Türkiye'nin yürüttüğü politikaları anlatan Soylu, 2016'dan bugüne kadar ülkenin doğu ve güney sınırlarında engellenen kaçak göçmen sayısının 2 milyon 406 bin 6 kişi olduğunu hatırlattı.

Süleyman Soylu, "Ege'de hem kaçak göçü engelliyoruz hem de Yunanistan'ın geri ittiği insanları ölümden kurtarıyoruz." sözlerini sarf etti.

Bu yıl yaşanan orman yangınlarında, bazı illerdeki sel afetlerinde "Nerede bu devlet" dedirttirilmediğine işaret eden Soylu, Türkiye'nin afet yönetim başarısının yurt dışından bile takdir gördüğünü söyledi.

Türkiye'nin nüfus vatandaşlık hizmetlerinde de devrim gerçekleştirdiğini vurgulayan Soylu, yeni nüfus müdürlüğü konseptinin 54 il ve 515 ilçe müdürlüğünde tamamlandığını aktardı.

Yeni çipli kartların dağıtımının devam ettiğini bildiren Soylu, 2016'dan bugüne kadar 68,9 milyon kimlik kartı dağıtıldığını, Türkiye nüfusunun yüzde 75'inin kimlik kartının yenilendiğini kaydetti.

İçişleri Bakanı Soylu, "Önemli bir yeniliğin de haberini vermek isterim: Kimlik kartına e-İmza'nın yüklemesine bir ay içinde başlıyoruz. e-İmza ile de vatandaşlarımıza yepyeni bir kolaylık sunacağız." diye konuştu.