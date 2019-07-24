Son Dakika Haberleri: Soylu: İstanbul'da kayıtlı Suriyelilerle problemimiz yok
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Soylu: İstanbul'da kayıtlı Suriyelilerle problemimiz yok

1 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu, "İstanbul'da 1 milyon 69 binin kaydı var. Bunların 547 bini Suriyeli, 522 bini de ikametli, düzenli göçmen dediğimiz. Bizim bunlarla ilgili bir problemimiz yok, problem bunun dışında olanlarla" dedi.

Soylu: İstanbul'da kayıtlı Suriyelilerle problemimiz yok, System.String[]
İçişleri Bakanı Soylu, " İstanbul'da 1 milyon 69 binin kaydı var. Bunların 547 bini Suriyeli, 522 bini de ikametli, düzenli göçmen dediğimiz. Bizim bunlarla ilgili bir problemimiz yok, problem bunun dışında olanlarla" dedi.
Süleyman Soylu, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:27 
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