Soylu: İstanbul'da kayıtlı Suriyelilerle problemimiz yok
1 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu, "İstanbul'da 1 milyon 69 binin kaydı var. Bunların 547 bini Suriyeli, 522 bini de ikametli, düzenli göçmen dediğimiz. Bizim bunlarla ilgili bir problemimiz yok, problem bunun dışında olanlarla" dedi.
İçişleri Bakanı
Soylu, " İstanbul
'da 1 milyon 69 binin kaydı var. Bunların 547 bini Suriyeli, 522 bini de ikametli, düzenli göçmen dediğimiz. Bizim bunlarla ilgili bir problemimiz yok, problem bunun dışında olanlarla" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:27
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