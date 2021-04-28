Soylu, İstanbul otogarında PKK'lıların bir aracın altına yerleştirdiği 5 kilo patlayıcının ele geçirildiğini, 2 kişinin yakalandığını bildirdi. - Son Dakika

Soylu, İstanbul otogarında PKK'lıların bir aracın altına yerleştirdiği 5 kilo patlayıcının ele geçirildiğini, 2 kişinin yakalandığını bildirdi.
28.04.2021 21:45
Soylu, İstanbul otogarında PKK'lıların bir aracın altına yerleştirdiği 5 kilo patlayıcının ele geçirildiğini, 2 kişinin yakalandığını bildirdi.
Soylu, İstanbul otogarında PKK'lıların bir aracın altına yerleştirdiği 5 kilo patlayıcının ele geçirildiğini, 2 kişinin yakalandığını bildirdi.
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