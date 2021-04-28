Soylu, İstanbul otogarında PKK 'lıların bir aracın altına yerleştirdiği 5 kilo patlayıcının ele geçirildiğini, 2 kişinin yakalandığını bildirdi.

Son Dakika › Politika › Soylu, İstanbul otogarında PKK'lıların bir aracın altına yerleştirdiği 5 kilo patlayıcının ele geçirildiğini, 2 kişinin yakalandığını bildirdi. - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 341 kişi vefat etti, 40 bin 444 yeni vaka tespit edildi

Aslan ikinci yarıda da maçın hakimi ama Konya'nın kilidi açılamıyor! Canlı anlatım

Kilosu 40 bin lira! 'Dünyan en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı