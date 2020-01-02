Soylu: " İstanbul 'un güvenliği Tel Abyad'dan, Rasulayn'dan, Suruç'tan, Nizip 'ten ve Hatay sınırından başlamaktadır."

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Falcao, kayınvalidesi ve kayınpederi için yılbaşında 50 bin TL harcadı