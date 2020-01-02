Soylu: "İstanbul'un güvenliği Tel Abyad'dan, Rasulayn'dan, Suruç'tan, Nizip'ten ve Hatay sınırından... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soylu: 'İstanbul'un güvenliği Tel Abyad'dan, Rasulayn'dan, Suruç'tan, Nizip'ten ve Hatay sınırından... - Son Dakika

Soylu: "İstanbul'un güvenliği Tel Abyad'dan, Rasulayn'dan, Suruç'tan, Nizip'ten ve Hatay sınırından...

6 saat önce

Soylu: "İstanbul'un güvenliği Tel Abyad'dan, Rasulayn'dan, Suruç'tan, Nizip'ten ve Hatay sınırından başlamaktadır.

Soylu:

Soylu: " İstanbul'un güvenliği Tel Abyad'dan, Rasulayn'dan, Suruç'tan, Nizip'ten ve Hatay sınırından başlamaktadır."

Telabyad, İstanbul, Hatay, Nizip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:40 Kaynak: AA
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