Son Dakika Haberleri: Soylu: İstanbul ve Ankara'ya kayyum söz konusu değil
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Soylu: İstanbul ve Ankara'ya kayyum söz konusu değil

35 dakika önce

Ekrem İmamoğlu'na yönelik, "pejmürde ederiz" sözleri için gözlerin çevrildiği Bakan Soylu, "İstanbul ve Ankara için kayyum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Soylu: İstanbul ve Ankara'ya kayyum söz konusu değil, System.String[]

Ekrem İmamoğlu'na yönelik, "pejmürde ederiz" sözleri için gözlerin çevrildiği Bakan Soylu, "İstanbul ve Ankara için kayyum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Ankara, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 11:40 
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