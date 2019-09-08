Soylu: İstanbul ve Ankara'ya kayyum söz konusu değil
35 dakika önce
Ekrem İmamoğlu'na yönelik, "pejmürde ederiz" sözleri için gözlerin çevrildiği Bakan Soylu, "İstanbul ve Ankara için kayyum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.
Ekrem İmamoğlu'na yönelik, "pejmürde ederiz" sözleri için gözlerin çevrildiği Bakan Soylu, "İstanbul ve Ankara için kayyum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 11:40
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