Soylu istifa etti, FETÖ'cüler ve PKK yandaşları sevinç çığlıkları attı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa etmesinin ardından FETÖ'cüler ve PKK yandaşları sevinç çığlıkları atmaya başladı.

Türkiye tarihinde FETÖ ve PKK ile mücadelede başarılar elde edilmesinde büyük katları olan Süleyman Soylu'nun istifası gündeme oturdu. Vatandaşlar soysal medyada Süleyman Soylu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından istifasının kabul edilmemesi için paylaşımlar yaparken, FETÖ'cüler ve PKK yandaşları sevinç çığlıkları atmaya başladı. Her defasında hedef aldıkları Soylu'nun istifa açıklaması üzerine birbirlerini tebrik eden FETÖ'cüler ve PKK yandaşları bayram havası içine girdi.

Öte yandan sosyal medyada Soylu'nun istifa etmemesi için hashtag'ler oluşturuldu. On binlerce vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunarak istifasının kabul edilmemesini dile getirerek Soylu'ya desteklerini gösterdi.

Süleyman Soylu kimdir?

Süleyman Soylu, 25 ve 26. Dönem AK Parti Trabzon Milletvekili, 24 Haziran 2018'de yapılan Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde de 27. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak seçilmiş; 64. ve 65. Hükümetlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, 1 Eylül 2016 tarihinden itibaren de yine 65. Hükümette ve ardından 66. Hükümette de İçişleri Bakanı olarak görev yapmıştır. Süleyman Soylu 67. Hükümet'te yeniden İçişleri Bakanı olarak görev yaparken istifa ettiğini açıkladı.

(İHA)