Soylu, İstihbarat Dairesi Başkanlığı Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

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Soylu, İstihbarat Dairesi Başkanlığı Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı
6 saat önce
Salonda katılımcılardan detaylar Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın detay görüntüsü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun detay görüntüsü ANKARA - İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu, İstihbarat Dairesi Başkanlığı Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısına katıldı. Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:23 Kaynak: AA
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