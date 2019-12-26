Soylu, İstihbarat Dairesi Başkanlığı Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soylu, İstihbarat Dairesi Başkanlığı Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

Soylu, İstihbarat Dairesi Başkanlığı Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı

6 saat önce

Salonda katılımcılardan detaylar Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın detay görüntüsü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun detay görüntüsü ANKARA - İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu, İstihbarat Dairesi Başkanlığı Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısına katıldı.

Salonda katılımcılardan detaylar

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın detay görüntüsü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun detay görüntüsü ANKARA - İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu, İstihbarat Dairesi Başkanlığı Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısına katıldı.

Soylu, İstihbarat Dairesi Başkanlığı Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı

İstihbarat Dairesi Başkanlığı, Süleyman Soylu, Mehmet Aktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:23 Kaynak: AA
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