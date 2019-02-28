Soylu: "İttifakın Vitrininde Güya Chp, Saadet, İyi Parti Var Ama Dükkanın İçerisinde PKK ve Fetö...
51 dakika önce
- Programdan detaylar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde gençlerle bir araya geldi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:27 Kaynak: AA
Bakırköy Adliyesine Baltayla Girmeye Çalışan Zanlı Gözaltına Alındı
Ambulansa Yol Vermeyen Magandaya 324 Lira Ceza Kesildi
İstanbul'da Çocuğu Olmayan Ailelere Taşıyıcı Annelik Yapan Şebeke Çökertildi
AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım, İmamoğlu Sorusuna Böyle Yanıt Verdi: İstanbullu Kararını Verecek