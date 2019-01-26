Soylu : "(İzinsiz Seçim Faaliyetleri) Herhangi Bir Kanunsuzluğa Göz Yumamayacağımızı İfade Etmek...
1 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde alınacak önlemlerin görüşüldüğü "Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı"na katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde alınacak önlemlerin görüşüldüğü "Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı"na katıldı. (2) İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
: " Türkiye
'de seçimler dijital ortamda yapılmıyor, oy kullanımı da, oyların sayımı da dijital değildir. Vatandaş oyunu fiilen mühür basmak suretiyle kullanır. Seçim sistemimizde sürecin başında insan vardır, sonunda da yine insan vardır. Dolayısıyla oyların sayımı noktasında birilerinin bilgisayar yazılımı yoluyla veya birkaç tıklamayla sonuçlar üzerinde etkili olduğu iddiasının gerçekle bağdaşır yanı yoktur, mantıklı izahı da yoktur. Bugüne kadar hiçbir seçimden sonra sonuçlara etki edecek bu çapta bir itiraz vuku bulmamıştır." İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu: "Bildirimde bulunmadan bir stand açıp veya yasal izinleri alınmamış, korsan bir gösteri düzenleyip sonra polisle, jandarmayla karşı karşıya gelmek elbetteki marifet değildir, aynı zamanda siyaset yapma usulü de değildir. Dolayısıyla bu faaliyetlerle ilgili olarak tarafların ilgili mevzuatı takip etmesi hususunu tekrar rica ettiğimi, burada herhangi bir kanunsuzluğa da göz yumamayacağımızı ifade etmek isterim."
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:57 Kaynak: AA
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