İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yıl kasım ayı itibarıyla 559 bin 64 kişiye işlem yapıldığını, 261 bin 700 gözaltı, 91 bin 287 tutuklama gerçekleştiğini bildirdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2020 yılı bütçesinin sunumunu yapan Soylu, Türkiye'nin, FETÖ'den gördüğü zararın, hem 16 Temmuz gecesi verilen kayıpların hem de kamu kurumlarında oluşturduğu tahribatın herkesçe malum olduğunu belirtti.

Emniyet birimlerince Bylock, büfe ankesör, örgüt evi, sınav soruşturmaları gibi değişik başlıklarda operasyonlar icra edildiğini anlatan Soylu, gaybubet, hijyen, ışık evi yapılanması, finans yapılanması gibi pek çok yapılanma alanlarının da çözüldüğünü söyledi.

FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü dile getiren Soylu, "Bu yıl kasım ayı itibarıyla 559 bin 64 kişiye işlem yapılmış, 261 bin 700 gözaltı, 91 bin 287 tutuklama gerçekleşmiştir. FETÖ ile mücadelede duruşumuz nettir, Bakanlığımızın ve hükümetimizin bu konudaki kararlılığından kesinlikle herhangi bir sapma ve eksiklik söz konusu değildir." diye konuştu.

Süleyman Soylu, 15 Temmuz öncesinde yılda ortalama 45 bin dijital materyalin incelendiğini, 15 Temmuz sonrası 2017'de 420 bin, 2018'de 631 bin, bu yıl da 10 ayda 600 bin 671 materyalin incelendiğini ifade etti.

DEAŞ'ı terör örgütü olarak ilan eden ilk ülke olan Türkiye'nin örgütün eylemlerinden en çok zarar gören ülke olduğunu vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"Ülkemizde DEAŞ tarafından 14 önemli terör saldırısı gerçekleştirilmiş, toplam 304 insanımız şehit olmuş, 1.338 vatandaşımız da yaralanmıştır. DEAŞ'la mücadelesini içeride ve dışarıda samimi ve etkin şekilde ortaya koyan ülkemiz, sadece Fırat Kalkanı Harekatı'nda 3 bin 60 terörist etkisiz hale getirerek, örgütün çöküşünü başlatan ülke olmuştur. Yurt içindeki operasyonlarda da 2016-2019 arasında, toplam 1.058 DEAŞ'lı etkisiz hale getirilmiştir.1 Ocak 2017'den itibaren Türkiye'de tek bir eylem dahi yapamayan DEAŞ terör örgütünün, o da Reina eylemiydi, son iki yılda 5 eylem girişimi önlenmiş, yabancı terörist savaşçı olduğu değerlendirilen 8 bin 922 kişinin de ülkeye girişi engellenmiştir."

Teröre karşı birlik olunması gerektiğini dile getiren Soylu, Türkiye'nin teröre karşı ortaya koyduğu anlayış ve uygulamaların desteklenmesini istedi. Soylu, "Sınır ötesinde DEAŞ ve PKK/YPG'ye karşı gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 368 bin 217 Suriyeli ülkelerine geri dönmüştür." bilgisini verdi.

"DHKP-C ve MLKP kırsaldan tamamen silindi"

Tüm terör örgütlerini tek bir yapı olarak gördüklerini ifade eden Soylu, dolayısıyla aşırı sol terör örgütleriyle mücadelenin de kararlılıkla sürdüğüne işaret etti.

DHKP-C ve MLKP'nin kırsaldan tamamen silindiğini, şehir operasyonlarında özellikle örgütlerin yönetici kadrolarına ağır darbe vurulduğunu, hiyerarşik yapıları ve örgütsel çalışmalarının sekteye uğratıldığını belirten Soylu, bu örgütlere yönelik, 2016'da 274, 2017'de 365, 2018'de 405 ve 10 ayda 343 operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.

Sözde üst düzey teröristlere yönelik operasyonların da sürdüğünün altını çizen Soylu, bu yıl 142 üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiğini, özellikle kırmızı kategoriye büyük zayiat verildiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Soylu, iç güvenlik operasyonlarında asker, jandarma, polis ve güvenlik korucusu olmak üzere 80 güvenlik görevlisinin ve 45 sivil vatandaşının şehit olduğunu, 374'ünün de gazi olduğunu aktardı.

"21 bin 367 kişi uyuşturucudan tutuklandı"

Uyuşturucuyla mücadelenin de kararlılıkla sürdüğüne işaret eden Soylu, uluslararası uyuşturucu raporlarına göre 15-64 yaş aralığında milyon başına madde bağlantılı ölüm rakamları dünya ortalamasının 35, ABD ortalamasının 329, Avrupa Birliği ortalamasının 23, Türkiye ortalamasının ise 2017 yılında 17,2, 2018'de 11,4 olduğunu belirtti.

Süleyman Soylu, narkotik personeli sayısını emniyette yüzde 9, jandarmada yüzde 27 yükselttiklerini, uyuşturucu aramada ilk ve en son teknoloji olan narkotik köpeklerinin sayısını artırdıklarını dile getirdi.

2016-2018 arası operasyon sayısının yüzde 70 artışla 147 bin olduğunu vurgulayan Soylu, bu yılın 10 aylık verilerine göre de bu sayının 116 bin olduğunu aktardı.

Yıllık bazda 2016-2018 arasında gözaltı sayısının yüzde 80, tutuklu sayısının ise yüzde 210 arttığına, bu yıl içerisinde 21 bin 367 kişinin uyuşturucudan tutuklandığına dikkat çeken Soylu, uyuşturucuyla mücadelede eğitim ve farkındalık çalışmalarına özel önem verdiklerini anlattı.

Süleyman Soylu, uyuşturucu ihbarını kolaylaştıran "UYUMA" uygulamasının indirme sayısının yüzde 530'luk artışla 165 bin 717 olduğunu kaydetti.

"Okul güvenliği için eş zamanlı 5 huzur uygulaması gerçekleştirildi"

Kadına karşı şiddet olaylarında 10 aylıklar itibarıyla geçen yıla kıyasla yüzde 14 azalış sağlandığını dile getiren Soylu, "Kadın cinayetlerinde ise 2017-2018 yıllarında 353'ten 279'a önemli bir azalış elde edilmiş, bu yıl ise geçen yıla oranla biraz artış yaşanmıştır. Bu yılki sayı halen 299'dur. Küresel bir ölçü olan milyon başına düşen kadın cinayeti sayısında Birleşmiş Milletler raporuna göre dünya ortalaması 13, Avrupa ortalaması 7, Türkiye'de ise 3,8'dir." açıklamasını yaptı.

Okul güvenliğine yönelik faaliyet ve projelerinin sürdüğünü ifade eden Soylu, "Okul çevresinin daha güvenli hale getirilmesi için 18 bin 546 kolluk görevlisi ve güvenli eğitim koordinasyon görevlisi ile giriş çıkışlarda görev yapacak 5 bin 400 sabit ekip görevlendirilmiştir. Ülke çapında sadece okul güvenliği için eş zamanlı 5 huzur uygulaması gerçekleştirilmiş ayrıca hedeflediğimiz sayıda okul kamerası Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne entegre edilmeye başlanmıştır." diye konuştu.

"Kitlesel göçle en ciddi yüzleşmeyi yaşayan ülke Türkiye'dir"

Nüfus ve vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün faaliyetlerini de anlatan Soylu, 2 Nisan 2018'den itibaren genel müdürlük tarafından 6,7 milyon sürücü belgesi, 3,2 milyon da pasaport verildiğini, sadece bu yıl düzenlenen kimlik kartı sayısının 14,3 milyon olduğunu söyledi.

Türkiye'nin kitlesel göçle en ciddi yüzleşmeyi yaşayan ülkelerden biri olduğuna dikkati çeken Soylu, "Ülkemizde halen çeşitli statülerden 5 milyon 74 bin 908 yabancı uyruklu insan vardır. Bunların 3.6 milyonu geçici koruma altındaki Suriyelilerdir. 1 milyonu ikamet izniyle kalan öğrenciler ve yabancı şirket veya konsolosluk çalışanları ve diğer çalışanlar gibi yabancılardır. 324 bin kişisi ise uluslararası koruma başvuru ve statü sahibi dediğimiz gruptur." dedi.

Başka illere kayıtlı olanların İstanbul'a gelmesi nedeniyle bir yığılma söz konusu olduğunu belirten Soylu şunları kaydetti:

"Buraya tedbir aldık. 12 Temmuz'dan itibaren yaklaşık 200 bin kişi İstanbul'dan ayrılmıştır. Yılbaşından 15 Kasım'a kadar İstanbul'da yakalanan 100 bin 11 kişiye de işlem yapılmıştır. Kaçak göçmenlere dönük sınır dışı etme faaliyetlerimiz de ülke genelinde devam etmektedir. Geçen yıl bu sayı 56 bindi, bu yıl şimdilik 86 bindir. Halen 23 ilde 20 bin kapasiteli 28 adet geri gönderme merkezimiz var. Uluslararası kişi ve kurumlarca buradaki başarımız takdir edilmektedir. Göç dalgasının ilk zamanlarında açılan çadır kentlerin tamamı kapatılmıştır. Keza Suriyeliler, ilk geldiği andan itibaren tüm kayıtları alınmış ve bunlar bir süre sonra güncellenmiştir."

"Türkiye'de 16 bin 427 toplanma alanı var"

AFAD ekseninde önemli adımlar atıldığını ve afet yönetimine bütüncül bir anlayışla baktıklarını vurgulayan Soylu, Türkiye'de 16 bin 427 toplanma alanı olduğunu, bu alanların nerede olduklarına ait bilgilerin e-Devlet ve AFAD'ın internet sitesi üzerinden öğrenilebildiğini hatırlattı.

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'nin 1.100 istasyonla Avrupa'nın ikinci büyük deprem gözlem ağına sahip olduğunu, geçen yıl kaydedilen deprem sayısının 22 bin 899, bu yıl için ise şu ana kadar 20 bin 940 olduğunu kaydetti.

Sivil toplum kuruluşlarına dönük çalışmaları da anlatan Soylu, Türkiye'de dernek sayısının 2004-2019 arasında yüzde 70 oranında arttığını, halen aktif dernek sayısının 118 bin 678 olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığının geçen yıla oranla cari giderlerinde yüzde 16, yatırım giderlerinde ise yüzde 5'lik bir artış öngörüldüğünü belirten Soylu, bakanlık bütçesinin 2020 yılı için 76 milyar 890 milyon 690 bin lira olduğunu ifade etti.

(Bitti)