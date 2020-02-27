Soylu: "(Kadın cinayetleri) Bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısında yüzde 28'lik azalma var." - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soylu: '(Kadın cinayetleri) Bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısında yüzde 28'lik azalma var.' - Son Dakika

Soylu: "(Kadın cinayetleri) Bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısında yüzde 28'lik azalma var."

6 saat önce

Soylu: "(Kadın cinayetleri) Bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısında yüzde 28'lik azalma var."

Soylu:

Soylu: "(Kadın cinayetleri) Bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısında yüzde 28'lik azalma var."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:12 Kaynak: AA
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