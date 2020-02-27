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Soylu: "(Kadın cinayetleri) Bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısında yüzde 28'lik azalma var."
6 saat önce
Soylu: "(Kadın cinayetleri) Bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısında yüzde 28'lik azalma var."
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:12 Kaynak: AA
Soylu: "(Kadın cinayetleri) Bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısında yüzde 28'lik azalma var."
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