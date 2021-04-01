Soylu: "Kadın cinayetlerinde hayatını kaybeden kadın sayısı Türkiye'de 2019 için 336 idi. 2020 yılında bu sayı 267'ye geriledi" - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam Çam Otel'de düzenlenen Asayiş Şube Müdürleri Değerlendirme ve Koordinasyon toplantısına katıldı. (2)

"Kadın cinayetlerinde hayatını kaybeden kadın sayısı Türkiye'de 2019 için 336 idi. 2020 yılında bu sayı 267'ye geriledi"

"Bu ülkede 15 Temmuz öncesi yetişen ve bu ülkeye hizmet edeceğini düşündüğümüz ve devletin bütün katkılarını ortaya koyduğu 40 binin üzerinde bu teşkilat mensubu bu teşkilattan ihraç edildi."

"Çocuğun cinsel istismarı olayları yüzde 29,6 azaldı. Cinsel taciz yüzde 11,8 azaldı. Cinsel saldırı yüzde 9,7 azalmıştır"