Soylu: "Kadın cinayetlerinde hayatını kaybeden kadın sayısı Türkiye'de 2019 için 336 idi. 2020 yılında bu sayı 267'ye geriledi" - Son Dakika

Soylu: "Kadın cinayetlerinde hayatını kaybeden kadın sayısı Türkiye'de 2019 için 336 idi. 2020 yılında bu sayı 267'ye geriledi"

01.04.2021 13:43

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam Çam Otel'de düzenlenen Asayiş Şube Müdürleri Değerlendirme ve Koordinasyon toplantısına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam Çam Otel'de düzenlenen Asayiş Şube Müdürleri Değerlendirme ve Koordinasyon toplantısına katıldı. (2)

"Kadın cinayetlerinde hayatını kaybeden kadın sayısı Türkiye'de 2019 için 336 idi. 2020 yılında bu sayı 267'ye geriledi"

"Bu ülkede 15 Temmuz öncesi yetişen ve bu ülkeye hizmet edeceğini düşündüğümüz ve devletin bütün katkılarını ortaya koyduğu 40 binin üzerinde bu teşkilat mensubu bu teşkilattan ihraç edildi."

"Çocuğun cinsel istismarı olayları yüzde 29,6 azaldı. Cinsel taciz yüzde 11,8 azaldı. Cinsel saldırı yüzde 9,7 azalmıştır"

Soylu: Kadın cinayetlerinde hayatını kaybeden kadın sayısı Türkiye'de 2019 için 336 idi. 2020 yılında bu sayı 267'ye geriledi
Soylu: Kadın cinayetlerinde hayatını kaybeden kadın sayısı Türkiye'de 2019 için 336 idi. 2020 yılında bu sayı 267'ye geriledi
Soylu: Kadın cinayetlerinde hayatını kaybeden kadın sayısı Türkiye'de 2019 için 336 idi. 2020 yılında bu sayı 267'ye geriledi
Soylu: Kadın cinayetlerinde hayatını kaybeden kadın sayısı Türkiye'de 2019 için 336 idi. 2020 yılında bu sayı 267'ye geriledi

Süleyman Soylu, Kızılcahamam, Türkiye, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Soylu: 'Kadın cinayetlerinde hayatını kaybeden kadın sayısı Türkiye'de 2019 için 336 idi. 2020 yılında bu sayı 267'ye geriledi' - Son Dakika


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