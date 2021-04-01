Soylu: "Kadına karşı şiddet bürolarını, KADES'i hizmete alarak erişilebilirliği artırmaya çalıştık" - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam Çam Otel'de düzenlenen Asayiş Şube Müdürleri Değerlendirme ve Koordinasyon toplantısına katıldı. (5)

"Haklarında tedbir kararı varken kadın cinayetlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın oranı 2019'da yüzde 7, 2020'de yüzde 12, bu yılki cinayetlerde ise yüzde 7'dir"

"KADES'le ilgili de, 1 milyon 919 bin rakamına KADES ulaştı. İhbar sayısı 105 bin 372, asıllı ihbar sayısı 54 bin 488"

"Aile içi şiddet ve kadına karşı şiddet bürolarını hizmete alarak, KADES'i hizmete alarak erişilebilirliği artırmaya çalıştık"