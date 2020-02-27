Soylu: "(Kadına şiddet olayları) Hakimlerimizden şunu rica ediyoruz, elektronik kelepçeyi vermekten... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soylu: '(Kadına şiddet olayları) Hakimlerimizden şunu rica ediyoruz, elektronik kelepçeyi vermekten... - Son Dakika

Soylu: "(Kadına şiddet olayları) Hakimlerimizden şunu rica ediyoruz, elektronik kelepçeyi vermekten...

6 saat önce

Anadolu Ajansı Editör Masası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları yanıtladı.

Anadolu Ajansı Editör Masası

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları yanıtladı. (25)

İçişleri Bakanı Soylu: "(Kadına şiddet olayları) Hakimlerimizden şunu rica ediyoruz, elektronik kelepçeyi vermekten sakınmasınlar."

Soylu: (Kadına şiddet olayları) Hakimlerimizden şunu rica ediyoruz, elektronik kelepçeyi vermekten...

Anadolu Ajansı, Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:17 Kaynak: AA
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