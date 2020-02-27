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Soylu: "(Kadına şiddet olayları) Hakimlerimizden şunu rica ediyoruz, elektronik kelepçeyi vermekten...
6 saat önce
Anadolu Ajansı Editör Masası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:17 Kaynak: AA
Anadolu Ajansı Editör Masası
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları yanıtladı. (25)
İçişleri Bakanı Soylu: "(Kadına şiddet olayları) Hakimlerimizden şunu rica ediyoruz, elektronik kelepçeyi vermekten sakınmasınlar."
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