İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadın mülki idare amirlerini kabul etti. (9)

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