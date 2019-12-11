Soylu: "Kadına Yönelik Şiddeti İzleme Komisyonu bu yıl içinde kuruldu" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soylu: 'Kadına Yönelik Şiddeti İzleme Komisyonu bu yıl içinde kuruldu' - Son Dakika

Soylu: "Kadına Yönelik Şiddeti İzleme Komisyonu bu yıl içinde kuruldu"

6 saat önce

Katılımcılar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadın mülki idare amirlerini kabul etti.

Katılımcılar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadın mülki idare amirlerini kabul etti. (8)

Soylu: Kadına Yönelik Şiddeti İzleme Komisyonu bu yıl içinde kuruldu

Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:25 Kaynak: AA
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