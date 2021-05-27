Soylu, Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını cevapladı Açıklaması - Son Dakika

Soylu, Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını cevapladı Açıklaması

27.05.2021 21:37
Soylu, Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını cevapladı Açıklaması, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ekşi yemedim karnım ağrımıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ekşi yemedim karnım ağrımıyor. Bu ülkede terörle, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadele konusunda kimlerin canını acıttığımızı, ayağına bastığımızı biliyoruz." dedi.

Soylu, Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nda, milletvekillerin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik "Gelin hanım" ifadesinin, komisyonda bazı milletvekilleri tarafından eleştirildiğini söyleyen Soylu, "Bu laf, Sayın Cumhurbaşkanının lafı değil, bizatihi Sayın Akşener'in sözü. Bana göre 'gelin hanım' da kötü bir söz değil." diye konuştu.

Şahit olduğu bir anekdotu paylaşan Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in, bir Cumhurbaşkanlığı resepsiyonunda karşı karşıya geldiğini, kendisinin de orada olduğunu aktararak, "Birkaç cümleden sonra (Akşener) 'Ben sizin gelininizim.' yani 'Rize'nin geliniyim.' dedi. Resepsiyon sohbetlerinden kaynaklı olan bir kelime. Burada ne bir cinsiyetçilik ne de başka bir değerlendirme var." ifadelerini kullandı.

Soylu, "Faili meçhul cinayetler var mı, var. PKK faili meçhul cinayet yapıyor. PKK/KCK tarafından 1984'ten bu yana toplam 4 bin 495 sivil vatandaşımız katledildi. Katledilen vatandaşlarımızın 758'i kadın." dedi.

Tunceli'de 5 Ocak'tan bu yana kayıp olan 21 yaşındaki Gülistan Doku konusunu, terör örgütü PKK ile HDP'nin siyasallaştırmaya çalıştığını dile getiren Soylu, bunun siyasetin meselesi olmadığını belirtti.

Gülistan Doku'yu bulabilmek için yürüttükleri çalışmanın, dünyada örneğinin bulunmadığının altını çizen Soylu, "Özel ekipler kurduk. Bulmak istemez miyiz? Bu bizim insanımız. Töhmet altında bırakılan, özellikle HDP'li siyasetçiler tarafından, biziz. Bu meselenin açığa çıkmasından en çok rahatlayacak olan da elbette biziz. Biz bu konuda tüm soruşturmalarımızı ortaya koyduk, bu konuda tüm işler gerçekleştirildi. Biz bir cinayete rastlayamadık." ifadelerini kullandı.

Dalgıçları bölgeye seferber ettiklerini, Uzunçayır Barajı'nın kapaklarının dahi arandığını vurgulayan Soylu, konuyu siyasallaştırıp buradan, yalnızca hükümeti sıkıştırmaya yönelik bir adım atılmasının hakkaniyetle bağdaşmayacağını ifade etti.

"Kamunun kadın yöneticiye ihtiyacı var"

Kadın mülki idare amiri sayısına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Soylu, kaymakam adayları dahil mülki idare amiri sayısının 1909, bunun içinde kadın sayısının 86 olduğunu belirterek, İçişleri Bakanı olduğunda bu sayının 36 olduğunu anımsattı.

Israrlı şekilde bunu artırmaya çalıştıklarını ifade eden Soylu, "Kamunun kadın yöneticiye ihtiyacı var. Bizim en azından 81 ilde vali yardımcılarına ihtiyacımız var. İstanbul, Ankara, İzmir'de kadın vali yardımcımız yoktu. Bizim İçişleri Bakanlığımız döneminde kadın vali yardımcısı getirdik. Bizim buradaki sayımızı arttırmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Soylu, İçişleri Bakanlığı bünyesindeki kadın çalışanı oranlarına ilişkin bilgi verdi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat'ın "yolsuzluk ve hırsızlık" konusunda değerlendirmesini anımsatan Soylu, "Kim yolsuzluk ve hırsızlık yapıyorsa Allah belasını versin." dedi.

Soylu, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yıl dönümüne değinerek, "Türkiye'de yalan ve iftira üzerinden başbakan, bakanlar astılar. Bu insanlar iftiraya uğradılar ve bu iftiralar halen caridir. 27 Mayıs süreci günceldir." değerlendirmesini yaptı.

"Siyasi hayat namus, doğruluk ve hakikat üzerinden yürür." diyen Soylu, 27 Mayıs 1960 darbesinin yalanlar üzerinden yürüdüğünü söyledi.

Komisyonda "aklanın" tartışması

Süleyman Soylu, 27 Mayıs'a ilişkin, "İstanbul Üniversitesinin kürsülerinde, o yargılayanların ve aklı verenlerin halen isimleri yazıyor. Bunu ben yirminci defa söylüyorum. O aklı verenlerin, darbeyi meşru hale getirenlerin, o muktezaları yazanların halen isimleri o kürsülerde. O da İstanbul Üniversitesinin şerefidir, şerefini devam ettirsin. Hiçbir şey gizli kalmaz, kalmayacaktır." diye konuştu.

Komisyonda, bu sırada İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat'ın, İçişleri Bakanı Soylu'ya, "Biz de aklanın diyoruz o zaman Sayın Bakan." demesi üzerine tartışma yaşandı.

Soylu, İYİ Parti'li Sunat'a, "Ne yaptım ben? Şenol Hanım, ne yaptığımı söyle. Aklanacağım, bir tek şey söyle. Ekşi yemedim karnım ağrımıyor. Bu ülkede terörle, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadele konusunda kimlerin canını acıttığımızı, ayağına bastığımızı biliyoruz." karşılığını verdi.

Kendisine sunulan toplam 5 bin soru önergesi arasında, organize suç çetelerine ilişkin 4 soru önergesinin yer aldığını belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Diyeceksiniz ki 'Siz şu organize suç çetesini kolladınız, muhafaza ettiniz. Şunu yaptınız, bunu yapmadınız.' Bir tek örnek vereceksiniz. Benim yanımdaki arkadaşlar diyor ki 'Sizin niye bu kadar titiz davrandığınızı, bizi sürekli niye uyardığınızı şimdi anlıyoruz.' Biz intikam alınacak adamlarız. Çünkü bu ülkeyi, başka bir noktaya getirmeye çalışıyorlardı. Niye intikam alınacak adamlarız? Bu ülkeyi terörün vesayeti altında devam ettirmek istediler. Müsaade etmedik. Vallahi sizin çocuklarınız, bizim çocuklarımız, gelecekteki nesillerimiz adına müsaade etmedik."

"Diyelim ki ben gittim..."

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu olan Bataklık Operasyonu'nu hatırlatan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bataklık Operasyonu'nun başındayız. Operasyon 300-400 milyonla başladı. Bir tarafta uluslararası bir kaçakçı, uyuşturucu baronu Çetin Gören var, diğer tarafta da yıllarca bu işi yapan Nejat Daş denilen bir adam var. Bunun önemi ne, biliyor musunuz? Diyelim ki adamı bir ton uyuşturucuyla yakalayabilirsiniz ama adamın para ilişkilerini yakalayamazsınız. Uyuşturucunun sıkıştığı en önemli problemlerden biri para ilişkileridir. Biz mali suçlarda yakaladık. Olmayacak bir şeyi becerdik. Meselede FETÖ ağı, Sedat Peker, Çetin Gören ve Nejat Daş var. Biz bunu kendi başımıza yapmadık. Sonradan soruşturmada Sırbistan da dahil oldu, 11 ülkeyle yaptık. Bu, Türkiye'nin büyük bir başarısı hem de olağanüstü bir başarısı. Türkiye'de 2002'de 8 kilo kokain yakalanıyordu ama şu anda 2 ton kokain yakalanıyor. Diyelim ki ben gittim; Türkiye'de terörle mücadele etmem, Türkiye'nin terörde elde ettiği başarılar, benim başka bir vesayet alanı oluşturmamı gerektiremez. Böyle bir haksızlık yok."

"Hayatımdaki en zor günlerden birini yaşadım"

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in Rize ziyaretinde yaşanan olaylara değinen Soylu, "Türkiye'de herkesin, her yere gitme hakkı vardır ve hiçbir siyasetçi 'Ben şuraya niçin gidemiyorum?' diye bir endişe ortaya koymamıştır. Tam tersi Doğu ve Güneydoğu'ya, Sivas'ın ötesine dönem dönem geçmeyenler, bugün çok rahat bir şekilde Türkiye'nin her tarafında kendi siyasal propagandasını yapma hakkını elde etmiştir." dedi.

Akşener'in, Rize'ye defalarca gittiğini, defalarca da gidebileceğini vurgulayan Soylu, o gün, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın, Güvenlik Acil Durum Merkezi'nde 24 saat canlı kameralar karşısında nöbette olduğunu bildirdi.

Aynı gün kendisinin de Rize Valisi Kemal Çeber ile birçok kez telefonla görüştüğünü aktaran Soylu, "Valiyle, bir şey olacak mı diye, belki de 50 sefer görüştüm. Toplumsal bir olay. Allah korusun, Karadeniz insanının da her iki tarafın da kendine ait hassasiyetleri var. İnanın, hayatımdaki en zor günlerden birini yaşadım, acaba bir şey olur mu, olmaz mı diye. Burası böyle olmamalıydı. Burada provokasyona açık bir adım atıldığı apaçık ortada." ifadelerini kullandı.

Soylu, Birleşmiş Milletler'in (BM) tarihi bir hata yaptığını belirterek, "Şu anda coğrafyamızdaki en tehlikeli adamlardan biri Ferhat Abdi Şahin'dir yani 'Apo'nun manevi oğlu' diye nitelendirilen Ferhat Abdi Şahin'dir. ABD'nin, Suriye'nin kuzeyinde sözde bir devlet oluşturmak için biçimlendirdiği kişidir. Bunu BM aldı, getirdi ve orada ona bir sözleşme imzalattırdı. 'Bugüne kadar çocuk savaşçıları savaştırdınız, bugünden sonra çocuk savaşçıları savaştırmayacaksınız.' Sözleşmenin metni budur. Bunu bütün dünyaya gösterdi. Bir katili, terör örgütü mensubunu BM meşru çizgiye taşıdı." dedi.

"Sonra ne oldu biliyor musunuz? Çocuk teröristleri, eğittikleri kamplara 'çocuk eğitim birimleri' koydular, başka alanlarda. Başka eğitim modülleri koydular, göstermelik olarak. Başka bir eğitimmiş gibi yaptılar ama halen aynı şekilde terör eğitimine devam ediyorlar." ifadesini kullanan Soylu, burada Türkiye'nin, hem Avrupa hem dünya hem de BM tarafından yalnız bırakıldığını söyledi.

İdlib'deki insani duruma işaret eden Soylu, şunları söyledi:

"İnanın, Türkiye'nin gücünü orada çok daha güçlü, büyük anlıyoruz. Hangi partiye mensup olduğunuz önemli değil, oraya gideceksiniz, diyeceksiniz ki 'Ben Türküm.' Bakalım o insanların bakışı size nasıl olacak. Oraya, çünkü bu milletin, ülkenin eli uzanıyor. Çocukları, kadınları perişan etmişler, yok etmişler. Yetim evleri, yetim mahalleleri... Bu, bizim hemen yanı başımızda oluyor. Yine bir şey söyleyeyim; bu bizim Misak-ı Milli sınırımız."

Süleyman Soylu, Uyuşturucu, İYİ Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Soylu, Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını cevapladı Açıklaması - Son Dakika


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