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Soylu: "Kamu, özel sektör ile en azından at başı gitmelidir"
6 saat önce
Salonun iç/genel planı -Salondaki katılımcılar -İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüdeki konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "E-belediye Bilgi Sistemi Eğitim Programı"nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:17 Kaynak: AA
-Salonun iç/genel planı
-Salondaki katılımcılar
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüdeki konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "E-belediye Bilgi Sistemi Eğitim Programı"nda konuştu. (1)
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