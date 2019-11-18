Son Dakika Haberleri: Soylu: "Kamu, özel sektör ile en azından at başı gitmelidir"
Son Dakika Güncel Soylu: 'Kamu, özel sektör ile en azından at başı gitmelidir' - Son Dakika

Soylu: "Kamu, özel sektör ile en azından at başı gitmelidir"

6 saat önce

Salonun iç/genel planı -Salondaki katılımcılar -İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüdeki konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "E-belediye Bilgi Sistemi Eğitim Programı"nda konuştu.

-Salonun iç/genel planı

-Salondaki katılımcılar

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüdeki konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "E-belediye Bilgi Sistemi Eğitim Programı"nda konuştu. (1)

Soylu: Kamu, özel sektör ile en azından at başı gitmelidir

Süleyman Soylu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:17 Kaynak: AA
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