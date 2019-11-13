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Soylu: "Kandildeki o ahlaksız adamlar onların kravat takmış sözcüleri Kürt kardeşlerimi düşünüyor...
8 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri"ne iştirak etti. Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:54 Kaynak: AA
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