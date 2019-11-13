Son Dakika Haberleri: Soylu: "Kandildeki o ahlaksız adamlar onların kravat takmış sözcüleri Kürt kardeşlerimi düşünüyor...
Son Dakika Güncel Soylu: 'Kandildeki o ahlaksız adamlar onların kravat takmış sözcüleri Kürt kardeşlerimi düşünüyor... - Son Dakika

Soylu: "Kandildeki o ahlaksız adamlar onların kravat takmış sözcüleri Kürt kardeşlerimi düşünüyor...

8 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri"ne iştirak etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri"ne iştirak etti. (8)

Soylu: Kandildeki o ahlaksız adamlar onların kravat takmış sözcüleri Kürt kardeşlerimi düşünüyor...

Süleyman Soylu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:54 Kaynak: AA
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