Son Dakika Haberleri: Soylu, Karabük Gerede yolunda denetlemelerde bulundu (1)
Son Dakika Güncel Haber

Soylu, Karabük Gerede yolunda denetlemelerde bulundu (1)

44 dakika önce

Denetlemeden detaylar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları BOLU - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı dönüşü D100 Karabük Gerede yolunda denetlemelerde bulundu.

Denetlemeden detaylar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları BOLU - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı dönüşü D100 Karabük Gerede yolunda denetlemelerde bulundu.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 06:23 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bayram tatilinde trafik kazalarının acı bilançosu: 52 ölü, 427 yaralı
Kuleli Askeri Lisesi Araplara mı satıldı? CHP iddiayı Meclis'e taşıdı Bakan Kasapoğlu, intihar girişiminde bulunan gencin hayatını kurtardı İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın çocuklarından Salah'a 15 Temmuz kitabı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.8.2019 19:07:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Soylu, Karabük Gerede yolunda denetlemelerde bulundu (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]