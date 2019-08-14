Son Dakika Haberleri: Soylu, Karabük Gerede yolunda denetlemelerde bulundu (2)
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Soylu, Karabük Gerede yolunda denetlemelerde bulundu (2)

28 dakika önce

Denetlemeden detaylar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları BOLU - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı dönüşü D100 Karabük Gerede yolunda denetlemelerde bulundu.

Denetlemeden detaylar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları BOLU - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı dönüşü D100 Karabük Gerede yolunda denetlemelerde bulundu.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 06:37 Kaynak: AA
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