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Soylu, kasım itibarıyla FETÖ'den 559 bin 64 kişiye işlem yapıldığını, gözaltına alınan 261 bin 700...
6 saat önce
Soylu, kasım itibarıyla FETÖ'den 559 bin 64 kişiye işlem yapıldığını, gözaltına alınan 261 bin 700 kişiden 91 bin 287'sinin tutuklandığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:54 Kaynak: AA
Soylu, kasım itibarıyla FETÖ'den 559 bin 64 kişiye işlem yapıldığını, gözaltına alınan 261 bin 700 kişiden 91 bin 287'sinin tutuklandığını bildirdi.
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