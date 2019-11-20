Son Dakika Haberleri: Soylu, kasım itibarıyla FETÖ'den 559 bin 64 kişiye işlem yapıldığını, gözaltına alınan 261 bin 700...
Son Dakika Güncel Soylu, kasım itibarıyla FETÖ'den 559 bin 64 kişiye işlem yapıldığını, gözaltına alınan 261 bin 700... - Son Dakika

Soylu, kasım itibarıyla FETÖ'den 559 bin 64 kişiye işlem yapıldığını, gözaltına alınan 261 bin 700...

6 saat önce

Soylu, kasım itibarıyla FETÖ'den 559 bin 64 kişiye işlem yapıldığını, gözaltına alınan 261 bin 700 kişiden 91 bin 287'sinin tutuklandığını bildirdi.

Soylu, kasım itibarıyla FETÖ'den 559 bin 64 kişiye işlem yapıldığını, gözaltına alınan 261 bin 700..., System.String[]

Soylu, kasım itibarıyla FETÖ'den 559 bin 64 kişiye işlem yapıldığını, gözaltına alınan 261 bin 700 kişiden 91 bin 287'sinin tutuklandığını bildirdi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 20 Kasım 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Şişli Belediyesi'nin transları anma paylaşımı sosyal medyada olay oldu Son Dakika: Şehit cenazesini kaçıran PKK'lı Duzyer Kurdi yakalandı Meteoroloji Genel Müdürü duyurdu: Yağış geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 17:53:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Soylu, kasım itibarıyla FETÖ'den 559 bin 64 kişiye işlem yapıldığını, gözaltına alınan 261 bin 700...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]