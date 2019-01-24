Soylu: "Kasım ve Aralık Aylarında Ölü Sayısı Yüzde 30 Azaldı" - Ankara
1 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Trafik Birim Amirleri Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Trafik Birim Amirleri Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:02 Kaynak: AA
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