Son Dakika Haberleri: Soylu: "Kasım ve Aralık Aylarında Ölü Sayısı Yüzde 30 Azaldı" - Ankara

Soylu: "Kasım ve Aralık Aylarında Ölü Sayısı Yüzde 30 Azaldı" - Ankara

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Trafik Birim Amirleri Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Trafik Birim Amirleri Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:02 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Güncel
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