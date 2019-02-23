Soylu: "Keşkelerimizi Bir Daha Yaşamamak İçin Hep Birlikte Çok Çalışıyoruz"
28 dakika önce
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması TRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gençlerle bir araya geldiği, "Gençlerimiz Geleceğimiz" programında konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:12 Kaynak: AA
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