Son Dakika Haberleri: Soylu: KHK ile yaklaşık 33 bin kişi ihraç edildi
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Soylu: KHK ile yaklaşık 33 bin kişi ihraç edildi

1 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu, "Emniyet teşkilatından 17-25 Aralık ve 15 Temmuz sonrasında sadece KHK yoluyla ihraç edilenlerin sayısı yaklaşık 33 bindir.

Soylu: KHK ile yaklaşık 33 bin kişi ihraç edildi, System.String[]

İçişleri Bakanı Soylu, "Emniyet teşkilatından 17-25 Aralık ve 15 Temmuz sonrasında sadece KHK yoluyla ihraç edilenlerin sayısı yaklaşık 33 bindir." dedi.

Süleyman Soylu, Aralık, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:35 
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Bakan Soylu: Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısı 33 bindir
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