Soylu: "Kılıçdaroğlu Muhtarlığa Adaylığını Koysun, Onun Kazanmaması İçin Elimden Geleni Yaparım"
19 dakika önce
- Trabzon Muhtarlar Buluşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması TRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Muhtarlar Buluşması etkinliğinde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:16 Kaynak: AA
Trabzon Bakan Soylu Sürmene'de Halka Seslendi
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