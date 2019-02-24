Son Dakika Haberleri: Soylu: "Kılıçdaroğlu Muhtarlığa Adaylığını Koysun, Onun Kazanmaması İçin Elimden Geleni Yaparım"

Soylu: "Kılıçdaroğlu Muhtarlığa Adaylığını Koysun, Onun Kazanmaması İçin Elimden Geleni Yaparım"

19 dakika önce

- Trabzon Muhtarlar Buluşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması TRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Muhtarlar Buluşması etkinliğinde konuştu.

- Trabzon Muhtarlar Buluşması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması TRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Muhtarlar Buluşması etkinliğinde konuştu. (5)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:16 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzon Bakan Soylu Sürmene'de Halka Seslendi İçişleri Bakanı Soylu'dan Yaya Geçidi Açıklaması: 1 Nisan'dan Sonra Frenlere Nasıl Basacaklar

Bakan Soylu: Üstü Düzey İsimler Öttü, Önümüzdeki Günlerde Açıklayacağız Son Dakika! TBMM Başkanlığı Seçiminin İlk Tur Sonuçları Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 13:35:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Soylu: "Kılıçdaroğlu Muhtarlığa Adaylığını Koysun, Onun Kazanmaması İçin Elimden Geleni Yaparım"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]