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Soylu: "Kim ne söylerse söylesin Gezi olayları büyük bir ihanettir"
6 saat önce
Anadolu Ajansı Editör Masası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:02 Kaynak: AA
Anadolu Ajansı Editör Masası
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları yanıtladı. (16)
İçişleri Bakanı Soylu: "Kim ne söylerse söylesin Gezi olayları büyük bir ihanettir. Bizden sonra gelecek nesiller bunun hesabını soracaklar."
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