Soylu: "Kıran-11 operasyonundayız; jandarmamız, güvenlik korucumuz, polisimiz hep birlikteyiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soylu: 'Kıran-11 operasyonundayız; jandarmamız, güvenlik korucumuz, polisimiz hep birlikteyiz' - Son Dakika

Soylu: "Kıran-11 operasyonundayız; jandarmamız, güvenlik korucumuz, polisimiz hep birlikteyiz"

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Toplantının sona ermesi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü binasında İl Emniyet Müdürleri Toplantısı'nda konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

Toplantının sona ermesi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü binasında İl Emniyet Müdürleri Toplantısı'nda konuştu. (11)

Soylu: Kıran-11 operasyonundayız; jandarmamız, güvenlik korucumuz, polisimiz hep birlikteyiz

Emniyet Genel Müdürlüğü, Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:25 Kaynak: AA
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