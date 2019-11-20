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Soylu: "Kıran operasyonları çerçevesinde s¸u ana kadar 121 terörist etkisiz hale getirilmis¸, 229...
6 saat önce
Soylu: "Kıran operasyonları çerçevesinde s¸u ana kadar 121 terörist etkisiz hale getirilmis¸, 229 magˆara ve sıgˆınak imha edilmis¸tir"
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:44 Kaynak: AA
Soylu: "Kıran operasyonları çerçevesinde s¸u ana kadar 121 terörist etkisiz hale getirilmis¸,? 229 magˆara ve sıgˆınak imha edilmis¸tir"
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