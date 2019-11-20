Son Dakika Haberleri: Soylu: "Kıran operasyonları çerçevesinde s¸u ana kadar 121 terörist etkisiz hale getirilmis¸, 229...
Son Dakika Güncel Soylu: 'Kıran operasyonları çerçevesinde s¸u ana kadar 121 terörist etkisiz hale getirilmis¸, 229... - Son Dakika

Soylu: "Kıran operasyonları çerçevesinde s¸u ana kadar 121 terörist etkisiz hale getirilmis¸, 229...

6 saat önce

Soylu: "Kıran operasyonları çerçevesinde s¸u ana kadar 121 terörist etkisiz hale getirilmis¸, 229 magˆara ve sıgˆınak imha edilmis¸tir"

Soylu:

Soylu: "Kıran operasyonları çerçevesinde s¸u ana kadar 121 terörist etkisiz hale getirilmis¸,? 229 magˆara ve sıgˆınak imha edilmis¸tir"

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:44 Kaynak: AA
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