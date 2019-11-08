Soylu: "(Kırmızı kategorideki 2 teröristin öldürülmesi) Karayılan üzülmüş. Burada milletimize...
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Altındağ Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'nin açılış töreni İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Altındağ Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'nin açılış töreninde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:01 Kaynak: AA
Altındağ Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'nin açılış töreni
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi
Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Altındağ Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'nin açılış töreninde konuştu. (1)
Soylu: "(Kırmızı kategorideki 2 teröristin öldürülmesi) Karayılan üzülmüş. Burada milletimize sözümüzdür, Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz."
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