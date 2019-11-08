Son Dakika Haberleri: Soylu: "(Kırmızı kategorideki 2 teröristin öldürülmesi) Karayılan üzülmüş. Burada milletimize...
Son Dakika Güncel Soylu: '(Kırmızı kategorideki 2 teröristin öldürülmesi) Karayılan üzülmüş. Burada milletimize...

Soylu: "(Kırmızı kategorideki 2 teröristin öldürülmesi) Karayılan üzülmüş. Burada milletimize...

7 saat önce

Altındağ Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'nin açılış töreni İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Altındağ Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'nin açılış töreninde konuştu.

Altındağ Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'nin açılış töreni

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi

Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Altındağ Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'nin açılış töreninde konuştu. (1)

Soylu: "(Kırmızı kategorideki 2 teröristin öldürülmesi) Karayılan üzülmüş. Burada milletimize sözümüzdür, Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz."

Soylu: (Kırmızı kategorideki 2 teröristin öldürülmesi) Karayılan üzülmüş. Burada milletimize...

Altındağ Belediyesi, Süleyman Soylu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:01 Kaynak: AA
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