Son Dakika Haberleri: Soylu: "Kış operasyonlarımızın planlamasını yaptık. Bugün itibarıyla sonbahar ve kış...
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Soylu: "Kış operasyonlarımızın planlamasını yaptık. Bugün itibarıyla sonbahar ve kış...

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

Soylu: Kış operasyonlarımızın planlamasını yaptık. Bugün itibarıyla sonbahar ve kış...

Süleyman Soylu, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:42 Kaynak: AA
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İçişleri Bakanı Soylu: Kış operasyonlarımızın planlamasını yaptık bugün itibariyle başlıyoruz
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