Soylu: "Kış operasyonlarımızın planlamasını yaptık. Bugün itibarıyla sonbahar ve kış...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:42 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu: Kış operasyonlarımızın planlamasını yaptık bugün itibariyle başlıyoruz Dilencinin üzerinden 8 bin lira çıktı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yıkım ve temizlik başladı MHP Lideri Bahçeli, TBMM açılışına sağlık gerekçesi nedeniyle katılamayacak