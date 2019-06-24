Son Dakika Haberleri: Soylu: "Köle nizamını oluşturanlara müsaade etmemek bizim temel felsefemiz olmalıdır"
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Soylu: "Köle nizamını oluşturanlara müsaade etmemek bizim temel felsefemiz olmalıdır"

15 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile Göç ve Manevi Destek Merkezi'nin açılışına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile Göç ve Manevi Destek Merkezi'nin açılışına katıldı. (1)
Soylu: Köle nizamını oluşturanlara müsaade etmemek bizim temel felsefemiz olmalıdır
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:40 Kaynak: AA
göç, ali erbaş, diyanet işleri, içişleri bakanı süleyman soylu, Güncel
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