Soylu: "Kolluk meselesinde en çok riayet edeceğimiz iş rutine kapılmamaktır "
1 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi -Çalıştaya katılanlardan detaylar -İstiklal Marşı'nın okunması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Güvenlik Yönetiminin Dönüşümünde İhtiyaç Duyulan İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesi" Çalıştayına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:17 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi
-Çalıştaya katılanlardan detaylar
-İstiklal Marşı'nın okunması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Güvenlik Yönetiminin Dönüşümünde İhtiyaç Duyulan İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesi" Çalıştayına katıldı. (7)
Bakan Soylu: Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısı 33 bindir Adnan Oktar mağduru kadın, örgüt içerisindeki kirli yapıyı anlattı Son Dakika: Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili MHP'den açıklama geldi Yavaş'tan makam aracı açıklaması: Plakaları internetten yayınlayacağız