Son Dakika Haberleri: Soylu: "Kolluk meselesinde en çok riayet edeceğimiz iş rutine kapılmamaktır "
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Soylu: "Kolluk meselesinde en çok riayet edeceğimiz iş rutine kapılmamaktır "

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi -Çalıştaya katılanlardan detaylar -İstiklal Marşı'nın okunması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Güvenlik Yönetiminin Dönüşümünde İhtiyaç Duyulan İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesi" Çalıştayına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi

-Çalıştaya katılanlardan detaylar

-İstiklal Marşı'nın okunması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Güvenlik Yönetiminin Dönüşümünde İhtiyaç Duyulan İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesi" Çalıştayına katıldı. (7)

Soylu: Kolluk meselesinde en çok riayet edeceğimiz iş rutine kapılmamaktır

Süleyman Soylu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:17 Kaynak: AA
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