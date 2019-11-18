Son Dakika Haberleri: Soylu: "Komşularımız değişti ama bizim irademiz hiç değişmedi"
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Soylu: "Komşularımız değişti ama bizim irademiz hiç değişmedi"

6 saat önce

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüdeki konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "E-belediye Bilgi Sistemi Eğitim Programı"nda konuştu.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüdeki konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "E-belediye Bilgi Sistemi Eğitim Programı"nda konuştu. (3)

Soylu: Komşularımız değişti ama bizim irademiz hiç değişmedi

Süleyman Soylu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:18 Kaynak: AA
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