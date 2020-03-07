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Soylu: "Konteyner kentlerden elektrik ve su ücreti alınmayacak"
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ ve Malatya'daki deprem çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 11:47 Kaynak: AA
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