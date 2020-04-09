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Soylu: "(Koronavirüsle mücadele için alınan tedbirlere uymayan) 26 bin kişiye adli ve idari ceza...
6 saat önce
Soylu: "(Koronavirüsle mücadele için alınan tedbirlere uymayan) 26 bin kişiye adli ve idari ceza kesildi"
Soylu: "(Koronavirüsle mücadele için alınan tedbirlere uymayan) 26 bin kişiye adli ve idari ceza kesildi"
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 08:12 Kaynak: AA
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