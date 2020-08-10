Soylu: "Koruma Akademisi'nin eğitimini almayan koruma görevi yapamayacak"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet yürütecek Koruma Eğitim Akademisi'nin açılış törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 12:32
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Soylu: 'Koruma Akademisi'nin eğitimini almayan koruma görevi yapamayacak' - Son Dakika
Son Dakika F.Bahçe, ana para ödemesinin harcama limitlerinden kaldırılmasını istedi G.Saray ve Trabzonspor reddetti İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında ilk rapor çıktı Camiye büyük saygısızlık! Dini kitaplara zarar verip, ses sistemini bozdular Dünyaca ünlü oyuncu Antonio Banderas, doğum gününde koronavirüse yakalandı Son Dakika: Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası Lübnan'da hükümet istifa etti Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü PAOK-Beşiktaş maçı, iki ülke arasındaki siyasi gerilim nedeniyle başka bir adreste oynanabilir Bakan Koca'nın vaka artışı konusunda uyardığı Gaziantep'te tedbirler hiçe sayılıyor Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu Emre Belözoğlu, Cenk Tosun transferi için devreye girdi Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması: Şantajı kabul etmeyeceğiz AK Parti'nin oy oranı düştü mü? Mahir Ünal, merak edilen soruya anket rakamlarıyla yanıt verdi Kansere yenik düşen spiker Emre Gönlüşen son yolculuğuna uğurlandı Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü Roberto Carlos'un 19:07 paylaşımı, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı