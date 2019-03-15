Soylu: "Koskoca Bir Ülkeyi IMF Kapılarında Rezil Etmeye Çalıştılar"
28 dakika önce
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ESKİŞEHİR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eskişehir Odunpazarı Mahallesi'nde halka hitap etti.
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ESKİŞEHİR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eskişehir Odunpazarı Mahallesi'nde halka hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:53 Kaynak: AA
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