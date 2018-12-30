Soylu: "Kötü Komşu Bizi Mal Sahibi Yaptı, Mal Sahibi Yapmaya Devam Ediyor"
10 dakika önce
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması TUNCELİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de 2. Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığında jandarma özel harekat ve polis özel harekatçılarla sabah kahvaltısında bir araya geldi.
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması TUNCELİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de 2. Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığında jandarma özel harekat ve polis özel harekatçılarla sabah kahvaltısında bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:26 Kaynak: AA
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