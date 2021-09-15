Soylu: "Kurallarımıza uymayan kim varsa yasalarımız onlar için de tıkır tıkır işlemektedir, geri göndermek dahil" - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Göç Kurulu Toplantısı"nda konuştu. (4)

Soylu: "2011'den itibaren Türkiye'de çok ciddi bir göç dalgası başladı"

Soylu: "Ne iç güvenlik ne kamu düzeni ne de asayiş konusunda herhangi bir kritik olayla karşı karşıya kalmadık"

Soylu: "Kurallarımıza uymayan kim varsa yasalarımız onlar için de tıkır tıkır işlemektedir, geri göndermek dahil"