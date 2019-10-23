Son Dakika Haberleri: Soylu: "Küresel güçler artık terör örgütlerini muhatap almaktan vazgeçmelidirler"
Son Dakika Güncel Soylu: 'Küresel güçler artık terör örgütlerini muhatap almaktan vazgeçmelidirler'

Soylu: "Küresel güçler artık terör örgütlerini muhatap almaktan vazgeçmelidirler"

1 saat önce

Uluslararası Radikalleşme ve Aşırılık Sempozyumunun düzenlendiği salon Sempozyuma katılanlar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ORSAM Başkanı Prof. Dr.

Uluslararası Radikalleşme ve Aşırılık Sempozyumunun düzenlendiği salon

Sempozyuma katılanlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

ORSAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sertifika takdim etmesi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Radikalleşme ve Aşırılık Sempozyumu'nda konuştu. (11)

Soylu: Küresel güçler artık terör örgütlerini muhatap almaktan vazgeçmelidirler

Süleyman Soylu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:23 Kaynak: AA
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