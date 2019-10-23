Soylu: "Küresel güçler artık terör örgütlerini muhatap almaktan vazgeçmelidirler"
1 saat önce
Uluslararası Radikalleşme ve Aşırılık Sempozyumunun düzenlendiği salon Sempozyuma katılanlar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ORSAM Başkanı Prof. Dr.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:23 Kaynak: AA
Uluslararası Radikalleşme ve Aşırılık Sempozyumunun düzenlendiği salon
Sempozyuma katılanlar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
ORSAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sertifika takdim etmesi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Radikalleşme ve Aşırılık Sempozyumu'nda konuştu. (11)
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