Son Dakika Haberleri: Soylu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Görüştü

Soylu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Görüştü

25 dakika önce

- Görüşmeden detaylar İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı" Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü.

- Görüşmeden detaylar İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı" Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:37 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Ruhsar Pekcan, Macaristan, Güncel
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