Soylu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Görüştü
25 dakika önce
- Görüşmeden detaylar İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı" Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:37 Kaynak: AA
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