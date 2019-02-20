Son Dakika Haberleri: Soylu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto ile Görüştü

Soylu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto ile Görüştü

47 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü.

Soylu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto ile Görüştü, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü.

"Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı" kapsamında İstanbul'a gelen Szijjarto ile Soylu'nun, Şişli'deki bir otelde gerçekleşen görüşmesinde, iki ülke arasındaki iş birliğinin yanı sıra, "terör ve terörizmin her türlüsüyle mücadele" ve "göç" konuları ele alındı.

Görüşmede, ikili iş birliğinin devam etmesinin önemi de vurgulandı.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesinin de konuşulduğu görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:53 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Macaristan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sürücü, Kendi Kendine Hareket Edip Kaza Yapan Kamyoneti İçin "Cin Girmiş" Dedi AK Parti Saraydüzü Belediye Başkanı'nın Açtığı İş İlanına Sadece Kızı Başvurabildi

Hasta Bezinde de Haksız Fiyat Artışı Tespit Edildi Son Dakika! TÜSİAD'ın Yeni Başkanı Simone Kaslowski Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 13:40:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Soylu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto ile Görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]