Soylu: "Marketlerde veya birtakım fırınlarda oluşturulan bu kalabalığa gerek olmadığını, herkesin sakin olması gerektiğini ifade ediyorum."

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Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu