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Soylu: "Marketlerde veya birtakım fırınlarda oluşturulan bu kalabalığa gerek olmadığını, herkesin...
26 dakika önce
Soylu: "Marketlerde veya birtakım fırınlarda oluşturulan bu kalabalığa gerek olmadığını, herkesin sakin olması gerektiğini ifade ediyorum.
Soylu: "Marketlerde veya birtakım fırınlarda oluşturulan bu kalabalığa gerek olmadığını, herkesin sakin olması gerektiğini ifade ediyorum."
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:16 Kaynak: AA
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