Son Dakika Haberleri: Soylu: "Mekanları, teknolojileri, bilişimi en üst seviye kullanarak polislerimizin, kolluk...
Son Dakika Güncel Soylu: 'Mekanları, teknolojileri, bilişimi en üst seviye kullanarak polislerimizin, kolluk...

Soylu: "Mekanları, teknolojileri, bilişimi en üst seviye kullanarak polislerimizin, kolluk...

6 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Green Park Otel'de, Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu açılış programında konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Green Park Otel'de, Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu açılış programında konuştu. (2)

Soylu: Mekanları, teknolojileri, bilişimi en üst seviye kullanarak polislerimizin, kolluk...

Süleyman Soylu, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 11:04 Kaynak: AA
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