Soylu: "Memleketimizin böyle bir olayla karşı karşıya kalmasını hiçbirimiz beklemiyorduk"
3 saat önce
- Dua edilmesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin çocukları ve eşleriyle bir araya geldiği kahvaltıda bir konuşma yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 12:47 Kaynak: AA
- Dua edilmesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin çocukları ve eşleriyle bir araya geldiği kahvaltıda bir konuşma yaptı. (1)
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