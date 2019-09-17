Son Dakika Haberleri: Soylu: "(Menderes ve arkadaşları) Bu milletin gönlünden silinmemişlerdir"
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Soylu: "(Menderes ve arkadaşları) Bu milletin gönlünden silinmemişlerdir"

50 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın 58. Ölüm Yıldönümü Anma Programına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın 58. Ölüm Yıldönümü Anma Programına katıldı.

Soylu: (Menderes ve arkadaşları) Bu milletin gönlünden silinmemişlerdir

İstanbul Valisi, Süleyman Soylu, Hasan Polatkan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:10 Kaynak: AA
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