Soylu: "(Menderes ve arkadaşları) Bu milletin gönlünden silinmemişlerdir"
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın 58. Ölüm Yıldönümü Anma Programına katıldı. Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:10 Kaynak: AA
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